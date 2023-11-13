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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الأطباء: مستعدون لعلاج أهالي قطاع غزة والمصابين

غزة
غزة

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، أخر استعدادات الأطباء المصريين لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

أضاف نقيب أطباء مصر، في مداخلة هاتفية، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن أطباء مصر مستعدون لعلاج أهالي قطاع غزة والمصابين بكل انواعهم ، متابعا أن العالم يغمض عينه ولا يريد الضغط على إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وتابع أنه يجب التحرك سريعا لعلاج أهالي قطاع غزة والمصابين وايقاف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على المواطنين في قطاع غزة .

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