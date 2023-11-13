عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالب بزيادة حجم التوريد| التموين: مبادرة خفض الأسعار حققت نجاحا كبيرا.. فيديو

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية حققت نجاحا كبيرا.

txt

12.60 جنيه| التموين: لدينا مخزون إستراتيجي من السكر آمن تماما.. فيديو

txt

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: كل مكان بسعر مختلف عن التاني


وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن ةبعض المحافظات طلبت زيادة حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال عليها".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع: إلى أن "مبادرة خفض السلع الأساسية مدتها 6 أشهر"، موضحا: السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار".

وأكد مساعد أول وزير التموين : "أن هناك أجهزة رقابية تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق".

التموين إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين البورصة المصرية البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية الاساسية اسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ترشيحاتنا

زيارة عمل رسمية.. أحمد موسى: وزير التجارة السعودي سيحضر الأسبوع المقبل للقاهرة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

بعد وفاة عريس كفر الشيخ.. تعرف على دعاء موت الفجأة للشباب

بكاء على الهواء وتفاصيل مؤثرة.. آخر لحظات مصور القاهرة الإخبارية قبل استشهاده في غزة .. فيديو

بسلاح السيف .. مصرى ينتصر على إسرائيلي ويرفض مصافحته

وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب صادم.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ 3 بتركيا

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة اهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

اﻟﻤﺰﻳﺪ