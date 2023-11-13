مطالب بزيادة حجم التوريد| التموين: مبادرة خفض الأسعار حققت نجاحا كبيرا.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية حققت نجاحا كبيرا.



وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أن ةبعض المحافظات طلبت زيادة حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال عليها".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع: إلى أن "مبادرة خفض السلع الأساسية مدتها 6 أشهر"، موضحا: السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار".

وأكد مساعد أول وزير التموين : "أن هناك أجهزة رقابية تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق".