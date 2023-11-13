محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فترة التوقف الدولي أجبرت الدوريات الكبري على التوقف وعلى رأسها الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الثالثة هذا الموسم والتى تمتد من ١٣ نوفمبر حتى ١٩ من الشهر نفسه.



وشهد الدوري الإنجليزى بعد انتهاء ١٢ جولة من مبارياته تصدر مانشستر سيتى لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، ويلاحقه ليفربول وأرسنال بفارق نقطة، ثم توتنهام بفارق نقطتين وأستون فيلا بفارق ثلاث نقاط.

ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز

وبعد مرور 12 جولة، تصدر النرويجى إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى ترتيب هدافى البطولة بتسجيله 13 هدفًا حتى الآن من أصل 370 هدفًا تم تسجيلها عبر كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلاحقه في السباق محمد صلاح برصيد 10 أهداف.

صدارة هالاند لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لم تعكس الواقع وان الجنسية الإنجليزية هي الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة حتى الآن، وجاء لاعبو النرويج في المركز الثالث، ووضع محمد صلاح نجم ليفربول قائد المنتخب الوطنى، الجنسية المصرية في المركز الثامن بفضل أهدافه الـ10 في المسابقة حتى الآن.

الجنسيات الأعلى تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

إنجلترا – 199 لاعب – 93 هدفا

البرازيل – 33 لاعب – 21 هدفا

النرويج – 5 لاعبين – 16 هدفا

البرتغال – 20 لاعب – 15 هدفا

فرنسا – 32 لاعب – 15 هدفا

كوريا الجنوبية – 4 لاعبين – 14 هدفا

السويد – 7 لاعبين – 12 هدفا

مصر – 2 لاعب – 10 أهداف

الدنمارك – 13 لاعب – 10 أهداف

هولندا – 20 لاعب – 10 أهداف



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024

تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدفين قاد بهما السيتزنز للتعادل مع تشيلسي بنتيجة 4 - 4 فى المواجهة التي أُجريت مساء أمس الأحد، ملعب "استامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2023-2024.

كما تمكن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدفين في مباراة الأمس ضد برينتفورد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز الثاني في الدقيقة 62، ليرتفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من البريميرليج إلى 10 أهداف، بفارق هدف وحيد عن هالاند قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتى ضد تشيلسي.

وتمكن النرويجى من الإفلات من مطاردة محمد صلاح، بعدما سجل هدفين فى تعادل مانشستر سيتى مع تشيلسى 4-4 ليوسع الفارق مع الفرعون إلى 3 أهداف مرة أخرى.

وجاء ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

محمد صلاح يدخل سباق الحذاء الذهبي



دخل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، دائرة المنافسة على جائزة الحذاء الذهبى الأوروبى بالموسم الحالي 2023-2024، والتي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الكبرى بالقارة العجوز.

وأحرز محمد صلاح هدفين ليقود الريدز للفوز على منافسه برينتفورد، بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 10 أهداف خلال مشاركته في 12 مباراة بقميص ليفربول في مسابقة البريميرليج بالموسم الجارى، كما صنع 4 أهداف أخرى بإجمالى دقائق مشاركة بلغ 1047 دقيقة حتى الآن.

ويأتي النجم المصرى في المركز السادس بترتيب أفضل هدافى الدوريات الأوروبية هذا الموسم، متساويا مع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسبانى، والذي يتصدر هارى كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 17 هدف.