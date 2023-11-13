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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

قال "مراسل القاهرة" الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، إن اليوم هو الأعنف في القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال، حيث أعلن حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك قصف مكثف في منطقة النافورة بشرق جنوب لبنان، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، حيث تتصاعد وتيرة الحرب في جنوب لبنان بشكل كبير.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك توقعات بتوسع في رقعة الحرب بالجنوب اللبناني، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية إتخاذ كافة التحذيرات وإعداد خطة طوارئ.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند أي حدود، حيث يتخوف الشعب اللبناني، في أن تتسع رقعة الحرب لتصل وسط لبنبان.

التصعيد  متبادل

وأكد أن التصعيد  متبادل على مدار الساعة، ومنذ الأمس، هناك تصعيد غير مسبوق على مستوى العمليات في الجنوب اللبناني والشريط الحدودي مع الجانب الإسرائيلي والبلدات الموازية له، كما يشهد الجانب الإسرائيلي العديد من الرشقات الصاروخية التي تخرج من الأراضي اللبنانية.  

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