المواقف كاشفة.. أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي مات أخلاقيا| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأوروبي مات أخلاقيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الاتحاد الأوروبي خرج من التاريخ أخلاقيا وإنسانيا بعد ما يحدث في غزة"، لافتا: "لا إنسانية لدى أحد في دول الاتحاد الأوروبي، والمواقف أصبحت كاشفة".

وأشار: "ألمانيا تدعم إسرائيل بشكل كامل في قتل الشعب الفلسطيني"، موضحا: "الشعوب العربية مستاءة من دعم الاتحاد لإسرائيل في قتلها للأبرياء في فلسطين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "هناك دعم أمريكي غربي لإسرائيل في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".