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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف استراتيجيات فعالة لتحفيز الحضور والمشاركة الفعالة في المدارس

تحفيز الحضور والمشاركة
تحفيز الحضور والمشاركة الفعالة في المدارس

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن أزمة الغياب في المدارس تشهد تفاقمًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تشكل تحديات كبيرة أمام نظام التعليم في مصر، ومن بين هذه الأسباب، يأتي عجز المعلمين في بعض المواد الدراسية، مما يجعل الطلاب يبحثون عن مدرسين خصوصيين.

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وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على أهمية جعل المدرسة جاذبة للطلاب، وذلك من خلال إتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة داخل المدرسة، وهذا يشمل إقامة أنشطة رياضية وثقافية وفنية تجعل المدرسة مكانًا مشوقًا يفضله الطلاب.

تأثير عجز المعلمين على الحضور الطلابي

ولاحظ الدكتور حسن شحاتة، أن الطلاب يبحثون عن مدرسين خصوصيين نظرًا لعدم وجود معلمين متميزين يستطيعون شرح المنهج بسهولة ويسر، مما يجعل الطلاب يتجهون نحو المراكز التعليمية الخصوصية بحثًا عن التفوق الأكاديمي.

ضعف البنية التحتية والأنشطة المدرسية

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بنية المدرسة والأنشطة المدرسية تعد أيضًا من الجوانب المؤثرة في غياب الطلاب، مشيرً إلى نقص المدارس في بعض الأنشطة الجذابة مثل الملاعب الرياضية والمسارح، الأمر الذي يقلل من جاذبية المدرسة لدى الطلاب.

التعامل غير التربوي والرهبة النفسية

ولفت الخبير التربوي، إلى التعامل غير التربوي مع بعض الطلاب والاعتماد الكبير على العقوبات والتقويم كوسيلة للتحفيز، مما يخلق جوًا من الرهبة لدى الطلاب ويجعلهم يشعرون بعدم الرغبة في حضور المدرسة.

سبل التحسين والتغيير

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن لمعالجة هذه الأزمة، يتعين على النظام التعليمي أن يركز على تحسين جودة التدريس وتوفير بنية تحتية جيدة في المدارس، يجب أيضًا تعزيز الأنشطة المدرسية وتبني أساليب تربوية إيجابية تشجع على المشاركة الفعالة وتعزز الروح المدرسية الإيجابية.

متابعة دقيقة وتقارير يومية

وأقترح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أيضًا ضرورة متابعة المدارس لمهامها بشكل دقيق، وإعداد تقارير يومية تشير إلى أعداد الطلاب المتغيبين، حيث يمكن أن يكون أداة فعالة لرصد نمط الغياب واتخاذ التدابير اللازمة.

مواجهة مراكز الدروس الخصوصية

وأضاف الخبير التربوي، أن لمواجهة تفضيل الطلاب للدروس الخصوصية خارج المدرسة، يمكن تقديم برامج تدريبية وتعليمية جذابة داخل المدرسة، مما يخلق منافسة صحية لجذب انتباه الطلاب وأولياء الأمور.

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