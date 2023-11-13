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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البعثة الرياضية للبادل بوزارة الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثانى ببطولة الشرطة العربية

بطولة البادل
بطولة البادل

شاركت وزارة الداخلية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الإتحاد الرياضى القطرى للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد الرياضى العربى للشرطة وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطري - قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من ٧-١١ نوفمبر الجارى .

 عُقدت فاعليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقاً يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية ، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).

وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربياً .

أسفرت فاعليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى. وقد قام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية .. ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها .

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