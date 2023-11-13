خبير: بريطانيا أعطت ضوءا أخضر لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.. فيديو

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير العلاقات الدولية بلندن، إن بريطانيا انحازت لإسرائيل منذ اليوم في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بريطانيا أعطت ضوء أخضر لإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار: "سوناك أخطأ في دعمه لإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "استقالات كثيرة ضربت حزب العمال بسبب دعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة".

وأوضح: "اللوبي المؤيد لإسرائيل يرغب في وقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا"، موضحا: "مازال الشارع البريطاني لم يخرج ليحدد موقفه في أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".