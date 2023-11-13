عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: بريطانيا أعطت ضوءا أخضر لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.. فيديو

الدكتور ناصر قلاوون
الدكتور ناصر قلاوون

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير العلاقات الدولية بلندن، إن بريطانيا انحازت لإسرائيل منذ اليوم في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

txt

واجه نتنياهو مرارا .. من هو وزير خارجية بريطانيا الجديد؟

txt

تخبط ازدواجية في المعايير..ماذا بعد إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب أحداث غزة؟..فيديو

وأضاف الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بريطانيا أعطت ضوء أخضر لإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار: "سوناك أخطأ في دعمه لإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "استقالات كثيرة ضربت حزب العمال بسبب دعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة".

وأوضح: "اللوبي المؤيد لإسرائيل يرغب في وقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا"، موضحا: "مازال الشارع البريطاني لم يخرج ليحدد موقفه في أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

بريطانيا أستاذ علاقات دولية ازدواجية في المعايير أستاذ الإقتصاد السياسي الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

ترشيحاتنا

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الأربعاء.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى هوجو تشافيز للعيون في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ