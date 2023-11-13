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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخبط ازدواجية في المعايير..ماذا بعد إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب أحداث غزة؟..فيديو

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إقالة وزيرة الداخلية في بريطانيا بسبب غزة.

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وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذه محاولة من الحكومة البريطانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الوضع متأزم".

 

وأضافت: "الوزيرة ارتكبت خطأ كبير لتقليب المجتمع البريطاني على بعضه"، موضحه: "حرب غزة كشفت خلل في المعايير للمجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن هناك حالة من التخبط وازدواجية في المعايير داخل بريطانيا مع الدعم الكبير لإسرائيل في حربها على غزة.

 

وأشارت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "كم الجرائم التي تحدث من قبل جيش الاحتلال تجعل أي إنسان يدافع عن أهل غزة"، موضحه: "الرهان الوحيد المتبقي في ظل الظلم الممارس على أهل غزة هو الشعوب".

 

وتابعت أنه يوجد مظاهرات مليونية في دول أوروبية في أكبر عواصم العالم للتنديد بما تفعله إسرائيل من حرب وحشية على قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد رد فعل من المؤسسات الأممية تجاه ما يعانيه سكان قطاع غزة.

 

وأشارت إلى أن ما شهدته الحكومة البريطانية، يدل على أن الشعوب هي القادمة، لافتة إلى أن إقالة وزيرة داخلية بريطانية خطوة لما هو قادم في العديد من الدول الغربية بعد التحول اللافت تجاه القضية الفلسطينية.

 

وأوضحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "معايير حقوق الإنسان الدولية حاليا يُضرب بها عرض الحائط، وهناك نوع من الازدواجية في المعايير في التعامل مع الفلسطينيين والإسرائيليين".

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