إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه

قررت المحكمة إلغاء قرار حبس البلوجر المشهورة سلمي الشيمي والإكتفاء بتغريمها مبلغا ماليا 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مخلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الفسق وتخالف القيم الأسرية والمجتمع.

اتهمت النيابة سلمى الشيمي، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

قالت سلمي الشيمي في اعترافاتها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، وأنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…