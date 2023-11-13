الأهلي يهزم دلفي .. والزمالك يتخطى أكتوبر بالجولة الرابعة في دوري سيدات الطائرة

انتهت منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بمشاركة 16 فريق مقسمين على مجموعتين.

وأقيمت اليوم 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.