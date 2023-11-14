بالحجم الطبيعي.. كواليس إقامة تمثالين للملكة إليزابيث والأمير فيليب

كشف الملك «تشارلز» الستار عن تمثال لوالدته الراحلة الملكة «إليزابيث» الثانية، ووالده الراحل الأمير فيليب، في مهرجان ذكرى الفيلق الملكي البريطاني الخاص، في حفل عظيم.

ووفقا لموقع “وان نيوز” اعتلى الملك البالغ من العمر 74 عامًا العرش بعد وفاة والدته في سبتمبر 2022، وخلال الحفل أزالت زوجته الملكة «كاميلا»، الستار، عن تمثال مصنوع للأمير «فيليب»، الذي توفي في أبريل 2021 عن عمر ناهز 99 عاما.

وحضر الحدث، الزوجين الملكيين، رفقة ابن الملك، الأمير «ويليام» وزوجته «كاثرين» أميرة ويلز، وقد ارتدت كاثرين إحدى قلادات الملكة «إليزابيث»؛ لتكريم الملك الراحل.

كما حضرت شقيقة تشارلز آن والأميرة الملكية ورئيسة الوزراء، وكان «ريشي سوناك» أيضًا من بين الحضور.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن تماثيل للملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، لتكريم الذكرى السنوية الـ 150 لقاعة الحفلات الموسيقية التاريخية، وقدم المغني «كالوم سكوت» عروضًا خلال الحدث، بالإضافة إلى مشاركة المحارب القديم والفائز بجائزة المواهب البريطانية "كولن ثاكيري" «التينور ألفي بو».

نُظم هذا الحدث لتكريم التضحيات التي قدمها الجنود والنساء والعائلات، وأيضًا للاحتفال بمرور 80 عامًا على معركة المحيط الأطلسي والذكرى السبعين للحرب الكورية.