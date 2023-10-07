السجن لـ شاب أراد قتل الملكة الراحلة إليزابيث في 2021.. اعرف القصة

قضت محكمة في لندن بالسجن 9 سنوات لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويدعى جاسوانت سينج تشيل، والذي كان يريد قتل الملكة إليزابيث الثانية، بقوس ونشاب في قلعة ويندسور عام 2021.

وشخصه الأطباء بأنه يعاني من مشاكل ذهنية واضطرابات بالتوحد والاكتئاب.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.

وكشف للمحكمة أن خطته لقتل الملكة كانت بمساعدة من “صديقة خيالية” تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وهو أول شخص حوكم بموجب “قانون الخيانة” منذ عام 1981.

واتهم بتوجيه تهديد بقتل الملكة وحيازة سلاح بصورة غير شرعية.

فيما أمرت المحكمة ببقاء الشاب في مستشفى للأمراض النفسية حتى تسمح حالته بنقله إلى السجن.