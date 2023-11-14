عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

كانوا بيقولولي هنتصور معاك ونضربك.. نزار جمعة يكشف تفاصيل دوره في وداعا جوليا

نزار جمعة
نزار جمعة

كشف الفنان السوداني نزار جمعة تفاصيل تحضيره لدوره في فيلم وداعًا جوليا والذي حقق نجاحا كبيرا ".

وقال نزار جمعة خلال ندوته في موقع صدى البلد:" حضرت للفيلم في عامين رغم ان الشخصية كانت صعبة ، ولكن ساعدني في ذلك ان مؤلف الفيلم هو مخرجه أيضا ".

تابع :" أسعدني وجود جمهور كبير من جنوب السودان ومصر ، وكانوا بيقولولي هنتصور معاك ونضربك بعد الفيلم ".

وداعًا جوليا:

 

فاز الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني بـجائزة أفضل فيلم وهي الجائزة الأهم ضمن فعاليات النسخة 23 من مهرجان بلفاست السينمائي، حيث نافس الفيلم ضمن المسابقة الدولية في المهرجان، ليصبح في رصيده 11 جائزة دولية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة الفيلم تجاريًا في دور العرض الفرنسية حيث يُعرض في أكثر 50 شاشة في 21 مدينة داخل حدود الدولة الأوروبية.

 

 

كما يشهد الفيلم نجاحًا ملفتًا في دور العرض المصرية، بإيرادات وصلت إلى مليوني جنيه في أول أسبوعي عرض، متفوقاً على العديد من الأفلام المصرية والأميركية الضخمة، ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق ويستمر الفيلم في أسبوعه الثالث من خلال 10 شاشات، كما سينطلق قريباً في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

وقد اكتسب الفيلم زخماً جديداً في مشواره نحو جائزة الأوسكار، حيث أعلنت النجمة لوبيتا نياونجوه الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years a Slave (والمعروفة بأدوارها في فيلم Us وسلسلة Black Panther)، عن انضمامها لفريق عمل الفيلم كمنتجة منفذة، وهو ما يعد دعمًا مباشراً منها للفيلم الذي يمثل السودان في الحفل الـ96 من جوائز الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم روائي دولي 2024.

 

 

بجوار هذا، كشف الناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم، عضو لجنة التصويت بجوائز غولدن غلوب 2024، عن اختيار الفيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، والتي ستُعلن قائمتها القصيرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 

 

نقديًا، نال الفيلم إشادات كبيرة، وكتب عنه الناقد المصري طارق الشناوي "المخرج محمد كردفانى نسج فيلمه بعمق وإبداع، منح الفيلم مزاجًا واحدًا محافظًا على الهامش المقنن من الشاعرية التى تغلف الأحداث، كما أن لديه القدرة على تقنين فن قيادة ممثل، ليبرع الجميع بمن فيهم الطفل فى الأداء"، فيما كتب ستيفن ساتيو في موقع The Moveable Fest "برع الفيلم في التعبير عن الكثير من الأشياء في مساحة ضيقة وبعدد قليل من الشخصيات".

 

 

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

 

 

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

 

 

 

كما يشارك في الإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وعلي العربي (Ambient Light/ مصر) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).

 

 

 

وكان وداعًا جوليا قد حصل على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفذت قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وقبلها شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

 

 

وفي المهرجانات السينمائية، يضم وداعًا جوليا في جعبته 10 جوائز دولية أخرى، أحدثهم من مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وهما أفضل مخرج في عمل روائي أول، وأفضل ممثلة في عمل روائي أول، إضافة إلى: جائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا (جائزة الجمهور وجائزة الصحافة)، و3 جوائز في مهرجان Paysages de Cinéastes (جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة)، وجائزة أفضل فيلم إفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية، وبدأ هذا المشوار من مهرجان كان السينمائي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية.

نزار جمعة وداع ا جوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

موضوعات متعلقة

بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة.. طرح تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

محمود ياسين جونيور يلفت الأنظار في مسلسل 55 مشكلة حب

وداعًا جوليا يفوز بـجائزة أفضل فيلم في مهرجان بلفاست السينمائي

تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنان عثمان محمد علي

فريدة سيف النصر: اليهود المتدينين غير راضين عما يفعله الجيش الإسرائيلي ضد فلسطين

بهذه الطريقة.. عائشة بن أحمد تدعم القضية الفلسطينية في حكاية روحي فيك

فوي فوي يتصدر .. تعرف على ايرادات الأفلام بالأمس في السينما

وفاة والد الفنانة مها سلامة

ترشيحاتنا

مدرب سيراليون قبل مواجهة مصر: كل الحظوظ متساوية.. وهذا الأمر سيؤثر علينا

حطم النوافذ.. صوت غامض يهز أرجاء هذه المدينة

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

في القاهرة| اليوم.. انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر

10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو

تصفيات كأس العالم 2026.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ