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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: معبر رفح لم يغلق نهائيا.. ونرفض المزايدة على مواقف مصر الداعمة للحقوق الفلسطينية

السفير احمد ابو زيد
السفير احمد ابو زيد

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مفتوح، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة.

وقال السفير أحمد أبو زيد- ردا على الأقاويل بشأن إغلاق معبر رفح في وجه الحالات الإنسانية من الجانب الفلسطيني-،: “لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الراسخة بدعم الحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن إجراءات إسرائيل على الجانب الآخر من المعبر، تعيق وتؤخر وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وجدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأكيده أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى القطاع؛ هو الجانب الإسرائيلي، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة، والمبررات الواهية.

وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطينى في قطاع غزة. 

ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعي بغلق المعبر؛ للرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية، الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أسرع وقت، وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة، هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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