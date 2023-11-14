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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي

صدى البلد

أعلن إسلام صادق، الناقد الرياضي، أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

وكتب: "رسميًا.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 30 جنيهاً للدرجة الثالثة، 50 جنيهاً للدرجة الثانية، 75 جنيهاً للدرجة الأولي شمال، 250 جنيهاً للمقصورة".

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها في السادسة من مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد و مروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي و حسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب ، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول .

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