الاحتلال يواصل جرائمه.. إصابات واعتقالات بحق الفلسطينيين واعتداءات بالسلاح للمستوطنين

أطلقت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء النار على شاب عند مدخل بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ويواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، منذ 7 أكتوبر الماضي في جرائم حرب ومجازر وحشية راح ضحيتها نحو 12 الف شخص

وخلال الأسبوع الجاري، أصيب مواطنون بالاختناق غرب بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين غرب جنين، واقتحمت قرية مثلث الشهداء في جنين، وأغلقت مداخل بلدة دورا بالخليل، وأعاقت حركة تنقل المواطنين في طولكرم، واستهدفت الصيادين في غزة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة.

كما أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية وفقا لوكالة وفا الفلسطينية، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشقيقين عبد الله وعبد العزيز يحيي مسّاد، بعد أن داهمت منزل ذويهما في بلدة كفر دان غرب المحافظة، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش في عدد من المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، واحتجزت الشابين حسان عباهرة من بلدة اليامون ومحمد صلاح من بلدة كفردان، وأطلقت سراحهما في وقت لاحق.

وفي محافظة الخليل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة دورا جنوب الخليل، وقامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة.

كما استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة من منازل المواطنين القريبة من البرج العسكري المقام عند مثلث خرسا جنوب غرب مدينة الخليل، بحجة تعرضه لإطلاق نار.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على دوار بيت عينون، وعرقلت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة طولكرم، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين، عبر حاجزي شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، وعناب شرق المحافظة، وشددت من إجراءاتها عليهما.

وذكر مواطنون فلسطينيون لـ وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال أوقفت المركبات من جميع الاتجاهات، وأجرت عملية تفتيش فيها ودققت في هويات سائقيها وركابيها، واحتجزت عددا منهم وأخضعتهم للاستجواب، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية بالمكان.

ونظم عشرات المستوطنين مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وجاب المستوطنون بحماية جنود الاحتلال شوارع القدس القديمة وصولا إلى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.

وفي محافظة نابلس، هاجم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، جنوب المحافظة، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، عقب اقتحامهم منطقة "نعلان" في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، جنوب وشرق المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنتي "حجاي" و"كريات اربع" المقامتين على أراضي المواطنين جنوب وشرق الخليل، نظموا مسيرات استفزازية وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واستهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية نقلاً عن اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

وفي وقت لاحق، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر رفح فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في البحر، وأجبرتها على المغادرة والتراجع، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.