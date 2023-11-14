وكالة الأنباء الفرنسية: الجيش الإسرائيلي يؤكد هوية جندية أسيرة لدى حماس

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هوية جندية تابعة له، أسرتها حركة حماس؛ بعد أن نشر الجناح المسلح للحركة الفلسطينية، صورة لها في الأسر، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب الجيش، في بيان، أن 'قلوبنا تتوجه إلى عائلة مارسيانو، التي اختطفت منظمة حماس الإرهابية ابنتها نوعا بوحشية'، مؤكدا رسميا هوية الرهينة للمرة الأولى، بعد أن أسر عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” نحو 240 شخصا عندما اقتحموا الحدود العسكرية الإسرائيلية من غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 39 في إطار عملية “السيوف الحديدية” التي شنتها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين على جميع الأراضي المحتلة ما أدى الى تداعيات طالت الضفة الغربية أيضا.