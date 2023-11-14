الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة إذا لم تدخل المساعدات

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، من أن المستشفيات في القطاع ستتوقف عن العمل في الـ 48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، إن المستشفيات باتت لا تستطيع تقديم الخدمة الطبية وسط الاستهداف الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قال إن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية وعنوانا للسيطرة على شمال القطاع.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن فرض السيطرة على مستشفى الشفاء؛ هو هدف إسرائيلي رئيسي لأسباب عسكرية وسياسية، مضيفة أن من وجهة نظر إسرائيلية يهيمن المجمع على وسط مدينة غزة، حيث تمتلك حماس، بحسب الصحيفة، الكثير من بنيتها التحتية الإدارية إضافة إلى قربه من الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، الذي يمتد على طول الساحل.

وتتابع الصحيفة أن تدمير قدرة حماس على حكم غزة هو أحد الأهداف المعلنة للهجوم الإسرائيلي.

من جهتها، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الزاوية نفسها، ونقلت عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن المستشفى نجا من العمليات الإسرائيلية السابقة حرصا على حياة المدنيين، مؤكدين أن هذا الأمر تم على حساب ترك ما قد يكون تحته سليما.