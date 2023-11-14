عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

دروس في الصبر ..
دروس في الصبر .. مقطع لمجموعة من فاعلي الخير من الشباب الفلس

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من التعاطف والأعجاب لدى رواد السوشيال ميديا وذلك لصمود الشعب الفلسطيني على الرغم من العديد من الأزمات التي تعرضوا لها وتفاقم الأزمات في قطاع غزة و أبرزها انقطاع الغاز الطبيعي في المنازل، والذي تستخدمه الأسر الفقيرة في القطاع غزة للطهي وتلبية احتياجاتهم اليومية.

على الجانب الآخر وثق مقطع الفيديو لمجموعة من فاعلي الخير، وهم يقومون بطهي الطعام للعديد من الأهالي النازحين في غزة وذلك  باستخدام الطرق البدائية  من الحطب المستخدم لإشعال النيران، والمياه النظيفة، و الأواني كبيرة الحجم وذلك لتقديمها إلى أكبر من السكان وأهالي النازحين في مختلف الأماكن في فلسطين.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

https://www.instagram.com/reel/CzlynT_srvQ/?fbclid=IwAR3wYq0mFLaI_VhrM8Pwgl9m9I6ubEn3Spz9HE6iW18YqhmyZVXRWUgc3WU

 

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا قطاع غزة طهي الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

موضوعات متعلقة

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

طفلة الساعتين ونصف.. فيديو أصغر نازحة في غزة يثير غضب العالم

خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

مفاجأة صادمة تظهر براءة سيدة أسترالية بعد السجن بتهمة إنهاء حياة أطفالها

ترشيحاتنا

بلينكين يعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول نهج بايدن تجاه إسرائيل

أونروا: 102 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة منذ بدء الحرب

90 دقيقة.. قلة النوم تؤدي إلى إصابة النساء بهذا المرض الخطير

أنا هسكت.. رد فعل مُفاجئ من ميدو على قرار فيتوريا باستدعاء ثنائي الزمالك

في الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على كيفية تعديل مقر التصويت

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

فيديو

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ