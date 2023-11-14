دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من التعاطف والأعجاب لدى رواد السوشيال ميديا وذلك لصمود الشعب الفلسطيني على الرغم من العديد من الأزمات التي تعرضوا لها وتفاقم الأزمات في قطاع غزة و أبرزها انقطاع الغاز الطبيعي في المنازل، والذي تستخدمه الأسر الفقيرة في القطاع غزة للطهي وتلبية احتياجاتهم اليومية.

على الجانب الآخر وثق مقطع الفيديو لمجموعة من فاعلي الخير، وهم يقومون بطهي الطعام للعديد من الأهالي النازحين في غزة وذلك باستخدام الطرق البدائية من الحطب المستخدم لإشعال النيران، والمياه النظيفة، و الأواني كبيرة الحجم وذلك لتقديمها إلى أكبر من السكان وأهالي النازحين في مختلف الأماكن في فلسطين.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي: