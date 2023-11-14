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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح وسون.. نجوم الدوري الإنجليزي على رادار الأندية السعودية

صلاح
صلاح

كشفت تقارير إنجليزية عن رغبة الأندية السعودية في التعاقد مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت التقارير الصادرة عن صحيفة التليجراف أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد ومهاجم توتنهام هوتسبير ريتشارليسون مستهدفان للانتقال إلى السعودية في يناير، في حين أن نجم ليفربول محمد صلاح وقائد توتنهام هيونج مين سون غير متاحين في فترة الانتقالات الشتوية، فإن فرق الدوري السعودي للمحترفين تبحث عن المزيد من الأعمال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من رفض عرض الاتحاد الذي كان بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف، فمن غير المتوقع أن يفكر الريدز في أي عروض في نهاية العام لصلاح، على الرغم من أنه من الممكن القيام بهذه الخطوة في الصيف.

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