CNN: حماس تتهم الاحتلال بقتل محتجزة إسرائيلية في غارة جوية على غزة

انتشر مقطع فيديو على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لحركة حماس، يزعم أن امرأة إسرائيلية كانت محتجزة في غزة قُتلت في غارة جوية إسرائيلية، وفقا لـ سي ان ان

وظهر المقطع – الذي تبلغ مدته ما يزيد قليلا عن دقيقة – مساء الاثنين على قناة التلغرام التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عائلة المرأة على علم بوجود الفيديو.

وتُظهر معظم مقاطع الفيديو المرأة وهي تتحدث أمام الكاميرا وهي تقرأ عبارة قصيرة وهي تقدم تفاصيل عن والدها ووالدتها ومسقط رأسها وهويتها الإسرائيلية، وقالت عمرها 19.

بعد البيان المنطوق، يظهر الفيديو صورة لما يبدو أنه جثة المرأة، بعد ما يزعم الفيديو أنه وفاتها في غارة جوية إسرائيلية في 9 نوفمبر.

وفي بيان قصير في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ممثلا للجيش زار منزل العائلة لإبلاغهم بالفيديو.

وزعم بيان الجيش الإسرائيلي: “تواصل حماس استخدام الإرهاب النفسي والتصرفات غير الإنسانية، من خلال مقاطع فيديو وصور للرهائن، كما فعلت في الماضي”.