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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقُّف مولد الطاقة بـ مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة

صدى البلد

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، توقف عن العمل؛ ما يُهدد حياة 90 مريضًا يتلقون العلاج فيه، منهم 25 مريضًا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

وأفادت الجمعية، في بيان صحفي مُقتضب، بأن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدًا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علمًا بأن الوقود المُتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجمعية أن توقف مولد الطاقة عن العمل، يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المُنتشرة في القطاع.

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توقُّف مولد الطاقة بـ مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة

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