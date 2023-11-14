استشهاد 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على منزلين في خان يونس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة فجر الثلاثاء، أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلين لعائلتي الأغا وأبو جميزة في الشطر الشرقي بخان يونس، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء.

وقال ليؤر بن دور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن بلاده تعطي الرأي العام العالمي بشأن الحرب في غزة هذه المرة اهتماماً "أقل" من المرات السابقة.

وأضاف أن تل أبيب ستواصل الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة "حتى تحقيق أهدافها كاملة مهما طال الوقت".

وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، أكد بن دور، أن "كل الدول المحورية في العالم، تدعم إسرائيل في حربها على غزة، الرئيس (الأميركي جو) بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني".