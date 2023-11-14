قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال في مخيم طولكرم

نقلت قناة الميادين عن مصادرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حظر تجوال في مخيم طولكرم حيث تقوم بإلقاء مناشير بداخله تهدد المقاومين ومن يقوم بإيوائهم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ببيان لها في وقت سابق أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

فيما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: أدهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.