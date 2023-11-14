أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أزمة جديدة تضرب سوق السجائر في مصر.. أسعار جنونية واختفاء بعض الأنواع".



وجاء في التقرير أن أسعار السجائر ترتفع بشكل جنوني، وغير منطقية، وهناك اختفاء لبعض الأنواع.



وكشفت القناة أن هناك متعاملين في سوق السجائر قالوا:" المشكلة تتلخص في الإمدادات، وهناك انخفاضات كبيرة في توفير السجائر".



وأوضحت القناة أن هناك بعض المتعاملين قالوا إن الأزمة تكون بسبب الموزعين.



وقد قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرافة التجارية، إن حل الأزمة له محاور، الأول كان يتمثل في إصدار التعديل الضريبي، وقد حدث ذلك بالفعل قبل أيام.



وتابع : رغم تأخر صدروه لأكثر من 5 أشهر، وطالب بضرورة قلب الهرم التوزيعي، بحيث تقوم الشركة الشرقية للدخان بالتوزيع المباشر، بدلا من الاعتماد في التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق لتعظيم أرباحهم".



وطالب بإعادة توزيع المضبوطات من السجائر الموجودة تحت تصرف النيابة العامة، من خلال منافذ شركة وطنية، وأن هذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة في شهر.

