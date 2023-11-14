عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينها العاصمة.. هجوم أوكراني بالمسيرات على 4 مناطق روسية

مسيرات أوكرانية فوق
مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بما في ذلك منطقة موسكو، في وقت مبكر من اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الطائرات بدون طيار دمرت في مناطق موسكو وتامبوف وأورلوف وبريانسك.

وكان حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف، قد أوضح أن الدفاعات الروسية أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مسيرة أوكرانية في شمال غرب المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي سياق اخر، نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده إلى الاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء، وقال إن القوات تتوقع هجوما في الجبهة الشرقية للحرب، بحسب وكالة "رويترز".

 وقال متحدث عسكري إن الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا الشرقية التي مزقتها الحرب خفت وتيرتها في اليوم الماضي، لكن من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة.

 وأصدر زيلينسكي تحذيره خلال خطابه المسائي المصور بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية أول هجوم صاروخي لها على العاصمة كييف منذ نحو سبعة أسابيع.

 وقال زيلينسكي "نتجه صوب منتصف نوفمبر تقريبا ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن العدو قد يزيد من عدد الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة على بنيتنا التحتية".

 وأضاف "روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا.. وهنا في أوكرانيا ينبغي تركيز كل الاهتمام على الدفاع وعلى الرد على الإرهابيين وعلى كل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات جنودنا".

الهجمات الصاروخية الدفاع الروسية الدفاعات الجوية الروسية الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطائرات بدون طيار العاصمة كييف القوات الروسية هجمات الصاروخية هجوم صاروخي هجوم اوكراني طائرات بدون طيار أوكرانية طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

موضوعات متعلقة

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

فضل العمل الخيري .. وماذا أعد الله للمتصدقين؟ 25 مكافأة ربانية

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

مشروع توشكى| صدى البلد داخل معجزة المصريين في أرض الجنوب.. 600 ألف فدان لزراعة محاصيل إستراتيجية.. والرئيس السيسي يوجه الشكر على التغطية الإعلامية

ترشيحاتنا

حوار بالفيديو والصور.. رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لصدى البلد: الغذاء ليس سلاحًا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

فيلا المنصورية| حفلة من جرائم الخطف والسرقة بالإكراه

ميدو عن أزمة فتوح وصبحي والزناري: أندية مصر تعلمت الإدارة من الزمالك

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمير 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ