من بينها العاصمة.. هجوم أوكراني بالمسيرات على 4 مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بما في ذلك منطقة موسكو، في وقت مبكر من اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الطائرات بدون طيار دمرت في مناطق موسكو وتامبوف وأورلوف وبريانسك.

وكان حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف، قد أوضح أن الدفاعات الروسية أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مسيرة أوكرانية في شمال غرب المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي سياق اخر، نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده إلى الاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء، وقال إن القوات تتوقع هجوما في الجبهة الشرقية للحرب، بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث عسكري إن الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا الشرقية التي مزقتها الحرب خفت وتيرتها في اليوم الماضي، لكن من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة.

وأصدر زيلينسكي تحذيره خلال خطابه المسائي المصور بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية أول هجوم صاروخي لها على العاصمة كييف منذ نحو سبعة أسابيع.

وقال زيلينسكي "نتجه صوب منتصف نوفمبر تقريبا ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن العدو قد يزيد من عدد الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة على بنيتنا التحتية".

وأضاف "روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا.. وهنا في أوكرانيا ينبغي تركيز كل الاهتمام على الدفاع وعلى الرد على الإرهابيين وعلى كل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات جنودنا".