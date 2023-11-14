الاحتلال يواصل حصاره لمستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سقوط شهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي، بجانب ارتكابها لانتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن الآليات العسكرية تواصل حصار مستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر.

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين.

ويشار الي أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: ادهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.