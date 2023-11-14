أطلقت شركة هونر Honor الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا باسم X50i +، يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وجسم خفيف ، وسعر منخفض نسبيًا.

يأتي هاتف Honor X50i + بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

توجد كاميرا سيلفي في هواتف Honor بدقة 8 ميجابكسل داخل فتحة بيضاوية - هذا صحيح ، توجد كاميرا واحدة ، لكن Honor صنعت فجوة أكبر ، لذلك يبدو الإعداد أكثر تعقيدًا قليلاً. وفرت MediaTek المعالج - وهو Dimensity 6080 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت و 256/512 جيجابايت للتخزين.

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل جديد من Honor بسعر رخيص جدا



يأتي الهاتف Honor X50i + مع واجهة مستخدم MagicOS 7.2 ، والذي يعتمد على نظام

التشغيل Android 13.

يبدو تصميم الكاميرا مثيرًا للاهتمام مع الدائرة المسطحة ، لكن المستشعرات الموجودة خلفها ليست استثنائية، يوجد كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.75 ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

يبلغ سمك الهاتف في قاعدته 6.78 مم فقط ويزن 166 جرامًا فقط ، مما يجعله أحد أخف الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023.

تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الهاتف شحنًا هادئًا نسبيًا بقوة 33 وات.

يتوفر Honor X50i + في الصين بأربعة ألوان - Powder Gold و Light Blue مع تفاصيل متلألئة ، و Black و Green مع لوحات عادية.

الأسعار هي (220 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 256 جيجابايت و (245 دولارًا أمريكيًا) لمتغير 512 جيجابايت.

