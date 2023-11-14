عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من Honor بسعر رخيص جدا

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل جديد من Honor ب

أطلقت شركة هونر Honor الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا باسم X50i +، يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وجسم خفيف ، وسعر منخفض نسبيًا.
يأتي هاتف Honor X50i + بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. 

توجد كاميرا سيلفي في هواتف Honor بدقة 8 ميجابكسل داخل فتحة بيضاوية - هذا صحيح ، توجد كاميرا واحدة ، لكن Honor صنعت فجوة أكبر ، لذلك يبدو الإعداد أكثر تعقيدًا قليلاً. وفرت MediaTek المعالج - وهو Dimensity 6080 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت و 256/512 جيجابايت للتخزين.

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل جديد من Honor بسعر رخيص جدا


يأتي الهاتف Honor X50i + مع واجهة مستخدم MagicOS 7.2 ، والذي يعتمد على نظام
التشغيل Android 13. 
يبدو تصميم الكاميرا مثيرًا للاهتمام مع الدائرة المسطحة ، لكن المستشعرات الموجودة خلفها ليست استثنائية، يوجد كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.75 ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

يبلغ سمك الهاتف في قاعدته 6.78 مم فقط ويزن 166 جرامًا فقط ، مما يجعله أحد أخف الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023.

تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الهاتف شحنًا هادئًا نسبيًا بقوة 33 وات. 

يتوفر Honor X50i + في الصين بأربعة ألوان - Powder Gold و Light Blue مع تفاصيل متلألئة ، و Black و Green مع لوحات عادية.

الأسعار هي (220 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 256 جيجابايت و (245 دولارًا أمريكيًا) لمتغير 512 جيجابايت.
 

Honor هونر Honor X50i Android أفضل هواتف شركة هونر أفضل هواتف هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء .. تفاصيل

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

موضوعات متعلقة

فرصة للشراء.. أفضل هواتف لمحدودي الدخل في 2023

مخاطر أمنية.. ميكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT

يقهر سامسونج.. خصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد

تيك توك بيعرف الشخص اللي خدتله سكرين شوت .. تفاصيل

مشكلة الملايين.. إزاي تفضي أكبر مساحة على موبايلك؟

خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر في المستقبل.. ما هي

تستحق الشراء.. أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

ترشيحاتنا

100 مليون توقيع..تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

توقف في الأنشطة العسكرية.. جيش الاحتلال يوجه رسائله اليومية إلى سكان غزة

"كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" تناشد العالم بوقف نزيف الدم في فلسطين

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على السواحل

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ