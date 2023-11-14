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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تخلي بيتك سمارت بأقل تكلفة

إزاي تخلي بيتك سمارت
إزاي تخلي بيتك سمارت بأقل تكلفة

مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي، مما يوفر العديد من المزايا مثل الراحة والأمان وتوفير الطاقة. ومع ذلك، كان يعتقد في السابق أن تحويل المنزل إلى منزل ذكي أمر مكلف، ولكن مع انخفاض أسعار الأجهزة الذكية، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي بأقل تكلفة.

 

إليك بعض النصائح لتحويل منزلك إلى منزل ذكي بأقل تكلفة:

 

• ركز على الأجهزة الأساسية: هناك العديد من الأجهزة الذكية المتاحة، ولكن ليس من الضروري شراء كل الأجهزة الذكية المتاحة. ركز على الأجهزة الأساسية التي ستخدمك بشكل يومي، مثل المصابيح الذكية وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والكاميرات الأمنية.

• ابحث عن عروض وخصومات: تقدم العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الذكية عروض وخصومات على منتجاتها. ابحث عن أفضل العروض قبل الشراء.

• اصنعها بنفسك: إذا كنت ترغب في توفير المال، يمكنك صنع بعض الأجهزة الذكية بنفسك. هناك العديد من المشاريع التعليمية المتوفرة على الإنترنت التي يمكنك اتباعها.

 

فيما يلي بعض الأجهزة الذكية التي يمكنك استخدامها لتحويل منزلك إلى منزل ذكي بأقل تكلفة:

 

• مصابيح LED الذكية: يمكن التحكم في مصابيح LED الذكية باستخدام تطبيق على هاتفك الذكي. يمكنك تغيير درجة الإضاءة، وتغيير لون الإضاءة، وإضافة الكثير من الوظائف الأخرى.

• أجهزة التحكم في درجة الحرارة الذكية: يمكن استخدام أجهزة التحكم في درجة الحرارة الذكية لضبط درجة حرارة منزلك عن بُعد. يمكن أن يساعدك ذلك في توفير الطاقة.

• كاميرات المراقبة الذكية: يمكن استخدام كاميرات المراقبة الذكية لمراقبة منزلك من أي مكان في العالم. يمكن أن تساعدك ذلك في الحفاظ على أمان منزلك.

إذا كنت تفكر في تحويل منزلك إلى منزل ذكي، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك بأقل تكلفة. باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك إنشاء منزل ذكي يلبي احتياجاتك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

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