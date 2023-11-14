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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق عميق في كندا بشأن تحذيرات الأمم المتحدة من توقف عملها بـ غزة

غزة
غزة

أعربت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلادها العميق إزاء تحذيرات الأمم المتحدة من توقف عملها في غزة بسبب نقص الوقود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت جولي: "يجب حماية المدنيين والسماح بدخول ما يكفي من الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، أمس الاثنين، من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" في وقت أصبحت فيه معظم المستشفيات خارج الخدمة، فيما يتواصل القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيطها وفي نقاط أخرى.


وفي حديثه يوم الاثنين للصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من القدس الشرقية، قال دي دومينيكو إن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن المرضى بدأوا يموتون بالفعل مع اشتداد القتال في المستشفيات شمال غزة وحولها، وخاصة حول مستشفى الشفاء.

وأكد أن البنية التحتية الحيوية في المستشفى تعرضت للضرر بما في ذلك خزانات المياه ومحطات الأكسجين ومرفق القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة، كما تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة ممرضين.

وذكر أن بعض الأشخاص تمكنوا من الفرار من المستشفى في ظروف خطيرة للغاية، ولكن آخرين ما زالوا عالقين داخل المستشفى خائفين من مغادرته أو غير قادرين على ذلك لأسباب طبية.

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