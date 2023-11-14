قوات الاحتلال تستهدف مستشفى الشهيد ثابت ثابت بقنابل الغاز

استهدفت قوات الاحتلال بقنابل الغاز مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم.

ومن جانبها اعلنت وزارة الصحة علي القصف الإسرائيلي لمستشفي السعيد سقوط إصابات بالاختناق في صفوف المرضى والطواقم الطبية بمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد استهداف الاحتلال مدخل الطوارئ بقنابل الغاز.



وفي سياق اخر؛ أعلنت كتائب القسام أن عناصرها تمكنت من الاجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر حيث أصابوا 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

ومن جانبها؛ قالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة.