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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات جامعية مزورة.. رجل وسيدة يديران كيان تعليمي وهمى بالإسكندرية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، وسيدة – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وإتخاذه كمقر لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى ، وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبطهما وبحوزتهما (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – 4 أكلاشيه – طابعة – جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) كما أمكن التوصل إلى إحدى الضحايا (مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبسؤالها قررت قيام المتهمان بالإستيلاء منها على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى ، ومنحها شهادة "مزورة".. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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