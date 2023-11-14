زيادة 8 جنيهات.. أسعار سجائر وينستون الجديدة اليوم

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة أدخنة النخلة قد رفعت أسعار منتجاتها من السجائر بزيادة بلغت نحو 8 جنيهات.

وجاءت الزيادة على أصناف من السجائر الأجنبية التالية:

سعر سجائر وينستون أحمر 43 جنيها

سعر سجائر وينستون ازرق بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون سيلفر بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون كاستر بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون توت ب 45 جنيها

سعر سحائر كاميل اصفر بـ 50 جنيها

سعر سحائر ازرق بـ 50 جنيها

سعر سحائر اكتفيت بـ 53 جنيها.

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأربعاء الماضي، عن قائمة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر بعد الزيادة.

ننشر أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة والتي جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كليوباترا بوكس "10 سجائر" من 15 إلى 20 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا-كينج سايز من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر كليوباترا-سوفت كوين من 23 إلى 27 جنيها.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا-بوكس(أبيض، ألوان) من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر مونديال (أبيض ، أحمر ، سيلفر ) من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر مونديال سويتش (بلوبيري ، منتول ) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر كليوباترا بلاك ليبول من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر ماتوسيان سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

وزاد سعر سجائر مونديال فايسروي- بال مال من 35 إلى 42 جنيها.

وكانت الشركة الشرقية أقرت آخر زيادة لأسعار منتجاتها من السجائر في مارس الماضي .

ومن جهته، أرجع هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأكد أمان، أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.