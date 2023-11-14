عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة 8 جنيهات.. أسعار سجائر وينستون الجديدة اليوم

سجائر
سجائر

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة أدخنة النخلة   قد رفعت أسعار منتجاتها من السجائر بزيادة بلغت نحو 8 جنيهات.

وجاءت الزيادة على  أصناف من السجائر الأجنبية التالية:

سعر سجائر وينستون أحمر  43 جنيها

سعر سجائر وينستون ازرق  بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون  سيلفر  بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون  كاستر  بـ 43 جنيها

سعر سجائر وينستون توت ب 45 جنيها

سعر سحائر كاميل اصفر بـ 50 جنيها

سعر سحائر  ازرق بـ 50 جنيها

سعر سحائر اكتفيت بـ 53 جنيها.

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأربعاء الماضي، عن قائمة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر بعد الزيادة.

ننشر أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة والتي جاءت الأسعار كالتالي: 
ارتفع سعر كليوباترا بوكس "10 سجائر" من 15 إلى 20 جنيها.

زاد سعر  سجائر كليوباترا-كينج سايز من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر كليوباترا-سوفت كوين من 23 إلى 27 جنيها.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا-بوكس(أبيض، ألوان) من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع  سعر سجائر مونديال (أبيض ، أحمر ، سيلفر ) من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر مونديال سويتش (بلوبيري ، منتول ) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر كليوباترا بلاك ليبول من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر  ماتوسيان سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

وزاد سعر سجائر مونديال فايسروي- بال مال  من 35 إلى 42 جنيها.

وكانت الشركة الشرقية أقرت آخر زيادة لأسعار منتجاتها من السجائر في مارس الماضي .

ومن جهته، أرجع هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأكد أمان، أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

أسعار سجائر السجائر سجائر وينستون زيادة السجائر أسعار السجائر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب تزور حملة السيسي الانتخابية

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ضبط طالب بحلوان بعد انتشار فيديو يظهر استعراضه بسلاح أبيض أمام زملائه

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ