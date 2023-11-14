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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سائق وصيدلى بحوزتهما أقراص مخدرة

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء .

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته ( 3335 قرص مخدر – 30 أمبول مخدر ) . 

كما تم ضبط (صيدلى وصاحب صيدليات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، وبحوزته ( 2320 قرص مخدر ) .

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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