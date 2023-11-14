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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط جريمة فى حق طفلين ببولاق الدكرور

تسول
تسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته طفلين أحداث.

وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول وسرقتهم تحت تهديد السلاح الأبيض على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.

أجهزة وزارة الداخلية استغلال الأحداث استغلال الأطفال أعمال التسول السلاح الابيض الشرطة المتخصصة

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