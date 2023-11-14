أين أنت نتنياهو؟.. مسيرات حاشدة لعائلات رهائن حماس تجتاح تل أبيب |فيديو

بدأت عائلات الإسرائيليين المحتجزين كرهائن من قبل حماس في قطاع غزة، مسيرة احتجاجية في تل أبيب للدعوة إلى إطلاق سراحهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيسير المتظاهرون إلى القدس في الأيام المقبلة حتى يصلوا لمكتب رئيس الوزراء للمطالبة بحرية أحبائهم.

وقدمت شيلي شيم-توف نداء حماسيا للإفراج عن ابنها عمر، الذي اختطف من مهرجان موسيقي دمره مقاتلو حماس.

وقالت: "لا أعرف ما إذا كان بإمكانك تخيل ما به كأم، أن أكون غير قادر على فعل أي شيء لابني."، مضيفة: "نحن نفقد الناس"، مشيرة إلى عائلة مارسيانو، التي قيل لها اليوم إن ابنتهم، وهي جندية، توفيت في الأسر".

وتابعت شيم توف: "أين أنت.. أطالب بأن يقدم لنا بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء إجابات وأن يتخذوا إجراءات.. لم يعد لدينا أي طاقة".

وقال أخر يدعى يوفال هاران من كيبوتس بيري، حيث يوجد سبعة من أفراد عائلته رهائن في غزة: "لقد نفد الوقت".

ودعا "جميع سكان إسرائيل ورؤساء البلديات وأعضاء الكنيست وجماعات الشباب إلى السير إلى جانبنا؛ للمطالبة بإجابة من صانعي القرار لماذا لا تزال عائلاتنا في غزة".

وتأتي مسيرة الاحتجاج مع اقتراب إسرائيل وحماس من صفقة ستشهد إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال الذين تحتجزهم المقاومة.