ضبط 3 أشخاص يتاجرون فى العملة بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.