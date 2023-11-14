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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر: علامات العفن بدأت تظهر على الجرحى بسبب نقص الأدوية

ارشيفي
ارشيفي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أن علامات العفن بدأت تظهر على الجرحى بسبب نقص الأدوية.

وذكر الهلال الأحمر  بحسب وكالة الصحافة الفلسطينة صفا قائلا : نعاني من نقص حاد في الغذاء داخل مستشفى القدس.

وأشار كذالك الي أن مستشفى القدس يتعرض للقصف ولا نستطيع إجلاء المرضى والجرحى.

فيما أكد مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية، الثلاثاء، دفن جثامين  179 شهيدا فلسطينيا على الأقل،  اليوم في "مقبرة جماعية" في موقع المؤسسة الطبية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج استشهدوا جراء انقطاع الكهرباء.

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها قناة المملكة الأردنية  "اضطررنا إلى دفنهم في مقبرة جماعية" حيث تنتشر  الجثث في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح" مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول.

وفي تقرير لها أفادت الأمم المتحدة أن قرابة 10 آلآف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين هربوا من غارات العدوان الإسرائيلي، يتواجدون في موقع مستشفى الشفاء وقد يكون العدد أكبر بحسب مسؤولين محليين. وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" عبر منصة "اكس" من أن "الوضع خطر للغاية وغير إنساني".


وروى طبيب من "أطباء بلا حدود أن "لا كهرباء ولا غذاء ولا ماء في المستشفى" مضيفا "سيموت أشخاص بعد ساعات قليلة من دون أجهزة تنفس تعمل".

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إنه سُجلت "وفاة سبعة أطفال خدج و27 مريضا في العناية المكثفة" منذ السبت بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.

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