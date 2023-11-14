محلية النواب تناقش تشجير الطرق الجديدة وأزمة أرض جمعية بداية بالجيزة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.



وطالب النائب خلال طلب الإحاطة ضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلاً عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وأخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي مقدم طلب تاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة.

وأكد الممثل القانوني لجمعية بداية أن الأرض كانت مملوكه للدولة مصنع كوكاكولا صناعية في منطقة سكنية وتم إزالتها وتم إعادة الأرض إلى طبيعتها وتحويلها لسكني ومن هنا لا يستوجب رسوم تحسين نشاط وهناك حكم نهائي بات استئناف البناء.

واستمعت اللجنة لسكرتير عام محافظة الجيزه شاكر يونس الذي استعرض أيضا تاريخ قطعة الأرض والهدف تحويل الأرض المنفعة العامة وتعويض الجمعية بتعويض عيني بقطعة أرض بديله في إحدى المدن الجديدة.

وأعلن المهندس أحمد السجيني تشكيل لجنة تعرض عليها كافة الأحكام والأوراق والمستندات مراجعتها ودراستها ومعرفة رأي الحكومة وعقد اجتماع مجددا خلال ثلاثة شهور

وخلال اجتماعها الثاني ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلاً عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة وطلب الثاني حول توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائياً.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثالث للنائب محمد الحسيني حول سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبدالمنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلاً عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالشوارع والمناطق.