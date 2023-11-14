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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع في أسعار الفضة اليوم.. اعرف وصلت كام| فيديو

اسعار الفضة
اسعار الفضة

رصدت  عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة  في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

 

في البداية، قال مايكل محسن تاجر فضة، إن سعر جرام الفضة "999" بـ31 جنيها، وجرام الفضة عيار 800 بـ 24.5جنيه  وعيار 925 بـ28جنيها والمشغولات المصري عيار 925  تبدأ من 55 جنيها للجرام والفضة الإيطالي المستوردة تبدأ من 65 جنيها للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلى 70 جنيها.

وأوضح "محسن" ، أن الإقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، ضعيف الفترة الحالية ، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدأ أسعارهم من 200 جنيه والمشغولات الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 150 جنيها للقطعة مثل السلاسل والانسيالات.

https://fb.watch/oj6yOTYcDm/?mibextid=9R9pXO

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