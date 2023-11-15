عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 كلمات يقبل الله توبتك ويغفر كل ذنوبك ويسترك دنيا وأخرة

صدى البلد

يأمر الله تعالى عباده بـ التوبة ويتقبلها منهم بل ويفرح بها، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (النور:31)، وقال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» (الشورى:25)، و التوبة مقبولة من الإنسان قبل حصول ما يمنع قبولها.

وكلما صدرت من الإنسان معصية أو ذنب فعليه المبادرة بالتوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار ولو تكرر ذلك مرارًا، المهم عدم العزم على الرجوع لتلك المعصية، قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» (آل عمران:135-136).

دعاء التوبة 

1- اللهم انى اسألك حسن الخاتمة 

2-اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت

3-اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

4-اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

5-اللهم لا تجعلني محروما ولا مكروها ولا شقيا ولا عاصيا

6-اللهم احرمني وكرهني في لذة معصيتك ويكرمنا وارزقنى بلذة طاعتك 
 

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها.. فرصة عظيمة اغتنمها

دعاء واحد يجمع لك خير الدنيا والأخرة ويفتح لك الأبواب المغلقة

كلمات بسيطة يقبل الله بها توبتك 

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الله عز وجل لطيف لما يشاء، وتوبة الإنسان تكون بين توبتين من الرحمن، وهما التوبة السابقة تسمى توبة توفيق والهام، وتوبة لاحقة تسمى توبة القبول.

وأشار “عبد الرازق” كلامه فى  فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  إلى أن الله ذكر ذلك في القران الكريم، مستشهدا بآية كريمة وردت في سورة التوبة،” ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِي"، ثم تاب عليهم فهذه تسمي توبة القبول والالهام، وقول ليتوبوا في توبة العبد، وقول إنه هو التواب فهذه هي توبة القبول.

فما من تائب إلا وقد ألهمه الله التوبة، فأي تائب إلى الله عليه ان يستبشر بالقبول، لأن التائب عندما يتوب الشيطان يجعله يحس بجفوة ويحس بعدم راحة حتى يرجع العبد عن التوبة ويعود الي الذنب مرة أخري، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن سيدنا آدم في ايه وردة في سورة البقرة،" فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"، وجاء فى القرآن الكريم " رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

ونصح بأنه يجب على العبد عند توبته ان يبشر بالقبول ولا ينظر إلى بعض الجفوة والأحساس بالحزن الذي يسببه الشيطان حتى يعود العبد عن توبته.

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

هل ذنوب الخلوات تمنع الرزق والزواج ؟.. احذر 5 عقوبات تصيبك

تأمين نبوي على الحياة يغفل عنه كثيرون.. ردده صباحا ومساء

تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية بها معجزة للمريض الذي يحتضر

دعاء التوبة 

1- قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: «اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك

2- « اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك».

3- « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا».

4- « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق .. فرصة عظيمة اغتنمها

دعاء التحصين .. أقوى كلمات للنبي ضد العين والحسد والسحر

آية واحدة تحميك واسرتك ومنزلك من أي مكروه وسوء..وأوصى بها سيدنا النبي

آية تجلب لك الرزق فورا .. رددها كل يوم قبل ذهابك للعمل

هل قراءة سورة البقرة 40 يوما تحقق الأمنيات؟.. معجزة ربانية تحدث بعدها

معجزة ربانية تحدث للمريض الذي تقرأ عنده سورة يس..الشيخ الشعراوي يكشف عنها

دعاء التوبة النصوح

5- « اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك، يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك».

6- « اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي».

7- « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين».

8- « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وإنى من المسلمين».

9-« رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، و أجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين».

10- « ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرًا ومقامًا، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. اللهم عافنا وأعف عنا في الدنيا والآخرة».

كلمات بسيطة يقبل الله بها توبتك دعاء التوبة النصوح دعاء التوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أقل ثمن من أشهر.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال لم يجد دليلًا على وجود المقاومة بمستشفى الشفاء

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الجديدة في مصر

اليوم.. آخر موعد لتغيير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024

قبل لقائه الرئيس شي.. بايدن: الصين تواجه مشكلات حقيقية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 48


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

مقطع فيديو لمصارع عالمي يثير الجدل حول القضية الفلسطينية.. شاهد

مرصع بـ الألماس.. محمد رمضان بإطلالة صادمة فى أحدث حفلاته| صور

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ