"دع غزة تعيش".. يهود أمريكيون يعتصمون داخل مبنى فيدرالي في كاليفورنيا| فيديو

قام مئات المتظاهرين بقيادة نشطاء السلام اليهود الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة بتنظيم اعتصام داخل المبنى الفيدرالي في أوكلاند، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى اعتقالات متعددة.

وارتدي المتظاهرون قمصانا مكتوب عليها "اليهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" ويحملون لافتات كتب عليها "دع غزة تعيش"، وذلك في مبنى ديلومز الفيدرالي في المساء.

ونشر الصوت اليهودي من أجل السلام، أحد منظمي الاحتجاج، على الإنترنت أنه تم احتجاز العشرات من الأشخاص بحلول الساعة 9 مساء.

وتم طرد المتظاهرين خارج المبنى من قبل شرطة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وأكد حاخام شارك في التظاهرات أنه"لا يوجد خيار آخر" للاعتصام، متسائلا "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن نقتلهم قبل أن نصل إلى وقف إطلاق النار؟"