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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي حوثي: هجماتنا مستمرة على الاحتلال ونبحث عن سفن إسرائيلية بالبحر الأحمر

قيادي حوثي: سنواصل
قيادي حوثي: سنواصل الهجمات على إسرائيل

قال قيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثيين، إنهم سيواصلون الهجمات على إسرائيل، مؤكدا أنهم يبحثون عن سفن إسرائيلية في البحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلي أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

البحر الأحمر إسرائيل

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