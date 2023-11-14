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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجامعة العربية تدشن قافلة مساعدات إنسانية لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة.. الخميس المقبل

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

 أعلنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الأمانة العامة للجامعة الدول العربية سوف تدشن بعد غد الخميس قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة في إطار تقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة.


وأوضحت هيفاء أبو غزالة - في بيان صادر اليوم عن جامعة الدول العربية - أن تدشين القافلة سيتم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية نيفين القباج، مشيرة إلى انه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت إن هذه القافلة تأتي في إطار جهود قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 7 أكتوبر 2023، والجرائم والمجازر الوحشية اللاإنسانية المستمرة التي ترتقي إلى جرائم حرب جماعية وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ، واستهدفت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ومنعت إيصال المساعدات الصحية، والإنسانية، والإغاثية، والوقود، وقطع الكهرباء والماء عن المدنيين.

تأتي هذه القافلة تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 31 أكتوبر 2023 والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد في 16 أكتوبر 2023، لدعم قطاع غزة إنسانياً واجتماعياً، وذلك بناء على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأشارت السفيرة، إلى أن وفدا من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الهلال الأحمر المصري وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة، موضحة أنه سيتم تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

وفي هذا السياق، ثمنت السفيرة جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما توجهت بالشكر إلى الهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الإنسانية مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين.

كما ثمنت الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الأثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ حيث تعاني المستشفيات من نفاذ ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمر تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.

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