عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يهدم النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بطولكرم

جيش الاحتلال يهدم
جيش الاحتلال يهدم النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عند مدخل مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أي سبب أو توضيح للتصرفات الاستفزازية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المستشار الألماني يعلق علي اتهامات أردوغان لـ إسرائيل

قتـ ل 7 جنود وتدمير آليتين.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر هائلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية ياسر عرفات طولكرم الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

موضوعات متعلقة

المستشار الألماني يعلق على اتهامات أردوغان لـ إسرائيل

عضو بالبرلمان العراقي: إقالة "الحلبوسي" قرار مستحق

قيادي حوثي: هجماتنا مستمرة على الاحتلال ونبحث عن سفن إسرائيلية بالبحر الأحمر

قتـ ل 7 جنود وتدمير آليتين.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر هائلة

المقاومة تثير الرعب في المستوطنات الإسرائيلية.. صافرات الإنذار تدوي من جديد

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

حركة فتح تعلق على دعوات وزير المالية الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

ترشيحاتنا

قرار عاجل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشأن الأسرى الإسرائيليين

نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

لا دليل أنهم أحياء.. إسرائيل ترفض استلام رهائنها لسبب غريب

بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ