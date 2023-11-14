جيش الاحتلال يهدم النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بطولكرم

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عند مدخل مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أي سبب أو توضيح للتصرفات الاستفزازية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.