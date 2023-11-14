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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يعلق على اتهامات أردوغان لـ إسرائيل

أردوغان وشولتس
أردوغان وشولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سخيفة، زاعما أن تل أبيب تحترم الأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات أردوغان حول تصرفات إسرائيل: "إسرائيل تعهدت باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتصرف وفقا لذلك في تصرفاتها.. وبالتالي، فإن هذه الاتهامات ضد إسرائيل سخيفة بلا شك".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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