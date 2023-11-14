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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتـ ل 7 جنود وتدمير آليتين.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر هائلة

تدمير آليات الاحتلال
تدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنهم قضوا على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام ، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، أنهم دمروا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في محور شمال مدينة غزة ذاته بقذائف "الياسين105" واشتعال النيران فيهما.

وأضافت كتائب القسام ، أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

كما ذكرت كتائب عز الدين القسام، في وقت سابق من اليوم، أنها استهدفت قوة صهيونية خاصة كانت في مبنى بشمال غزة.

وقالت كتائب القسام ، إنها استهدفت دبابة صهيونية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي، وهو ما نجم عنه خسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في المعدات والأرواح.

وأضافت: "استهدفنا دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وتابعت: "استهدفنا حشود العدو شرق الوسطى بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

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