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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفعالا غير مسبوقة في الحروب

غزة
غزة

أكد الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفعالا وأنشطة غير مسبوقة في الحروب، فهو لم يترك خطوط حمراء حتى للمستشفيات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بصورة مطلقة وغير محدودة.

 

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وقال منير نسيبة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  الصور التي تصل إلى جميع أنحاء العالم حول الأحداث في غزة صادقة ولا تكذب، إذ إن المدنيين يُقتلون ويصابون كل يوم، والعالم يرى معاملة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة واستهدافه لها بقذائفه فضلا عن ضمان عدم وصول الوقود للمستشفيات ويشل حركتها وقدرتها على إسعاف المصابين".

 

وأضاف  منير نسيبة:" تتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة على أبسط الحقوق المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الحصار والمنكوب فضلا عن دعم الجهود الإنسانية.

 

وأشار إلى رفع دعوى قضائية على إدارة بايدن في الولايات المتحدة لمشاركتها في جريمة إبادة جماعية بغزة، متابعا أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لا تتخذ موقف المشاهد فقط بل أيضا تساهم بصورة فعالة في هذه الإبادة الجماعية إذ إنها تمول وتسلح الاحتلال الإسرائيلي وتحصنه سياسيا في المحافل الدولية المختلفة.

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