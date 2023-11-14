هيلاري كلينتون: إسرائيل بحاجة إلى قيادة جديدة

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إن إسرائيل بحاجة إلى استراتيجية جديدة وقيادة جديدة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب التي تلته في غزة.

وكتبت كلينتون، في مقال لمجلة “The Atlantic”: “بدلاً من الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، ستحتاج إلى حكومة وحدة وطنية متجذرة في قلب السياسة الإسرائيلية ويمكنها اتخاذ الخيارات الصعبة المقبلة”.

وأضافت: “في الداخل، يتعين عليها أن تؤكد من جديد على الديمقراطية الإسرائيلية بعد فترة مضطربة. وفي غزة، يتعين عليها أن تقاوم الرغبة في إعادة احتلال الأراضي بعد الحرب، وقبول إدارة مؤقتة مفوضة دولياً لحكم القطاع، ودعم الجهود الإقليمية لإصلاح وتعزيز العلاقات مع إسرائيل”.

قمع عنف المستوطنين والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة

وتابعت كلينتون أنه في الضفة الغربية، “يجب على إسرائيل قمع العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة تجعل من الصعب تصور دولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضافت: “في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة آمنة هي: إن الدولة اليهودية الديمقراطية تكون من خلال تحقيق دولتين لشعبين. وفي المنطقة، ينبغي لإسرائيل أن تستأنف المفاوضات الجادة مع المملكة العربية السعودية وغيرها لتطبيع العلاقات وبناء تحالف واسع لمواجهة إيران”.

وكتبت كلينتون: “في الوقت الحالي، ينبغي لإسرائيل أن تركز على تحرير الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وضمان عدم تمكن إرهابيي حماس من قتل العائلات، أو اختطاف الأطفال، أو استغلال المدنيين كدروع بشرية، أو بدء حروب جديدة. ولكن عندما تصمت الأسلحة”.

وأضافت: ‘”جب أن يبدأ العمل الشاق لبناء السلام.. وليس هناك خيار آخر”.